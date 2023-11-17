BURAY'IN 14 şarkıdan oluşan 'Al Senin Olsun Dünya' adlı beşinci albümü, tüm dijital platformlar yayınlandı. Albümde klasikleşen Buray ve Gözde Ançel şarkılarının yanı sıra Emrah Karakuyu, Fikri Karayel ve Cem Belevi gibi isimlerin de besteleri yer alıyor. Buray albümünü şu sözlerle anlattı: "Şarkıların bitip yenisinin başladığını hissetmeyeceksiniz, çünkü tüm hikayeler birbiriyle geçiş efektleriyle bağlanmış, tam bir uzun yol albümü. Rock müzikten tangoya, Roman oyun havalarından Akdeniz müziğine dünyanın her köşesinden sihirli dokunuşlar içeren şarkılar, bir gezginin seyahatlerinden depoladığı ilhamları barındırıyor."