‘Tarifini öğrendim, isot alıp evde arkadaşlarıma yapacağım’

MISS California şarkısıyla dünya listelerini alt üst eden Dante Thomas, önceki gün Çeşme'ye geldi. İşadamı Muhammed Gömük'ün doğum gününde konser veren Dante Thomas, "Türklerin en meşhur iki yemeğinin lahmacun ve çiğ köfte olduğunu biliyorum ve merak ediyorum" dedi.Thomas'ın bu sözlerinin ardından Gömük, çiğ köftenin başına geçerek yoğurmaya başladı, sonrasında ise Thomas'a tattırdı. Çiğ köfteye bayılan Thomas, "İnanılmaz bir lezzet, acı kültürü zaten bana çok yakın. Tarifini öğrendim, buradan isot alıp evde aileme, arkadaşlarıma yapacağım" dedi.