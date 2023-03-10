Tavuri, ABD’de ilgi topladı

DervişZaim'in son projesi olan Tavuri belgeseli, Amerika'nın prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olarak kabul gören True- False Film Festivali'nde 2 ve 5 Mart tarihlerinde gösterildi. Tavuri'nin gösterimleri Amerikalı seyirciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Festivale katılan filmin yönetmeni Zaim, gösteriler sonrasında seyircilerin sorularını yanıtladı. Filmin gördüğü ilgiden çok memnun kalan Zaim, salonlarda yapılan söyleşilerde Türkiye'deki depreme de değindi ve "Aklımız ve kalbimiz depremin etkilediği insanlarla beraber" dedi.