Taylor için hiçbir masraftan kaçınmıyor

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir futbolcu Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Eylül ayında ilişkilerini resmen duyuran çiftin her adımı gündem olmayı başarıyor.Kansas City Chiefs'de oynayan Kelce ile Swift, birbirlerini görmek için şehirler ve hatta ülkeler arasında mekik dokuyor. Kelce'nin Swift ile aşk yaşamaya başladığı andan itibaren özel uçuşlara ne kadar harcadığı ortaya çıktı. The New York Post'un haberine göre, Kelce bu süreçte toplamda 1 milyon dolardan fazla harcadı.Şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle uçuş yapan futbolcu Kelce'nin yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı öğrenildi.Futbolcunun, şarkıcının Singapur'daki konserine katılmak için yaptığı yolculuğun 570 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.Şarkıcının Arjantin'deki konseri için cuma yola çıkan ve pazartesi günü futbol antrenmanına yetişen Kelce'nin, yalnızca bu yolculuk için 300 bin dolar harcadığı konuşuluyor.