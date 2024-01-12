Taylor Swift Pentagon projesi mi?

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in bir Pentagon projesi olduğu öne sürüldü. Yabancı bir haber kanalında program yapan Jesse Watters, yayınında "Yaklaşık 4 yıl önce, Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi Taylor Swift'i bir kazanca dönüştürmeye karar verdi" ifadelerini kullandı. Sunucu daha sonra 2019'da NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından organize edilen bir konferanstan görüntüleri yayına verdi.Görüntülerde, konferansta sunum yapan bir konuşmacının, Swift'i küresel etkiye sahip isimlerden biri olarak örnek gösterdiği görülüyor. Watters görüntülerin ardından, "Bu gerçek. Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi NATO'ya Taylor Swift'in dezenformasyonla mücadele için kullanılmasını öneriyor" dedi. Bu yayının ardından Pentagon'dan açıklama gecikmedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, iddiaya alaycı bir üslupla yanıt verdi. Swift'in Shake it off (Salla) isimli şarkısına gönderme yapan Singh, "Bu komplo teorisini sallayacağız" ifadelerini kullandı.