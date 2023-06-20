Tehdit mesajlarını mahkeme affetmedi

Estetik yaptırmak isteyen oyuncu Sultan Sarohan, Yunus Emre Karatutlu'nun doktor olarak çalıştığı kliniğe mesaj atmıştı. Bir süre sonra sevgili olan ikili, ilerleyen zamanlarda ilişkilerini sonlandırmış ancak genç kadın annesine estetik yaptırmak istediğini söyleyince çift tekrar görüşmeye başlamışlardı. İddiaya göre genç doktor, kız arkadaşına kendisini kullandığını, bu nedenle bir daha görüşmek istemediğini belirten mesaj göndermişti.Çılgına dönen genç kadın ise "Bak yine o... çocukluğuna başladın. Köpek, takıntılı ruh hastası" şeklinde mesaj göndermişti. Karatutlu, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sarohan hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.Son savunmasında Sarohan psikolojik buhranda olduğunu, bu nedenle istemeden suç konusu sözleri sarf ettiğini söyledi. Karatutlu ise oyuncunun ailesinin araya girip şikâyetten vazgeçmesini istediğini belirterek davadan çekildiğini söyledi. Mahkeme Sarohan'ın hakaret suçunun şikâyetten vazgeçilmesi üzerine düşürülmesine karar verirken, tehdit suçundan 5 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi. Mahkeme oyuncuyu 5 yıl denetime tabi tutarak hükmün açıklanmasının ertelenmesine hükmetti.