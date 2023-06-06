‘Ters köşelerle dolu bir film yaptık

Yönetmenlığını Berker Berki'nin üstlendiği, Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan gibi isimlerin rol aldığı 'Maske' filminin galası gerçekleşti. Galaya Betül Demir, Deniz Uğur, İlayda Çevik, Orhan Arı-Selin Genç, Serdar Uzuntaş, Soydan Soydaş, Cansu Kocaoğlu gibi isimler katıldı. 'Maske' gençlik yılları travmalarla geçen 'Barış'ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli 'kandırma' yöntemleri bulmasını konu alıyor. Filmi yönetmeni Berker Berki, "Ters köşelerle dolu bir film, seyirci izlerken baştan sona koltuğun ucuna oturacak. Filmin kendine özel görsel bir dünyası var" dedi.