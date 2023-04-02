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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Tuğçe Kazaz küfürlü yorumu affetmedi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan manken Tuğçe Kazaz, kendisine küfür eden takipçisiyle birbirine girdi. Eski model, sosyal medyadan kendisine yönelik küfürlü yorumda bulunan takipçisini affetmeyerek soluğu savcılıkta aldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tuğçe Kazaz küfürlü yorumu affetmedi!
Avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Kazaz, takipçisi Umut T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü model, takipçisi Umut T.'nin sosyal medyadan kendisine yönelik küfürlü söylemlerde ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek Umut T.'nin şahsını kastederek yaptığı kötü yorumun kendisini olumsuz etkilediğini belirtti. Gündemden düşmeyen yorumlarıyla herkesin dilinde olan Tuğçe Kazaz, takipçisinin küfür içerikli yazdığı kötü yorumun onur, şeref ve haysiyetini zedelediğini ve Umut T.'nin paylaşımının ifade özgürlüğünü aştığını vurguladı. Ünlü mankenin şikâyeti üzerine savcılık, konuyla ilgili harekete geçti. Tuğçe Kazaz'ın sosyal medya hesabına girerek ünlü modelin fotoğrafının altına küfür içerikli bir yorum yazan Umut T. hakkında soruşturma başlatıldı.
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Tuğçe Kazaz küfürlü yorumu affetmedi!
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