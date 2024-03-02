Türk bayraklı kapak!

Sinan Akçıl, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için hazırladığı 'Aşkımız Eser Olur' isimli seçim şarkısı sonrası sosyal medyada linçe uğradı. Akçıl, "Ne şarkıymış be...'Yok hayır olamaz bir pop star bayrağına aşık olamaz, hain terör örgütlerinin veya işbirlikçilerinin karşısında duramaz, yok olmaz saçmalamasın, halktan biri gibi darbede sokağa çıkamaz, onun elinde kadehiyle insanları aşağılaması, ülke batarsa ilk kendini kurtarması gerekir' diyenler, 'Seni Böyle Sevmediler' şarkımın klibinde Türk bayrağı ile yaptığım final sahnesi 50 milyon izlenmiş. Yıllar önce çekilen bu klibimin final sahnesi size gelsin" dedi.