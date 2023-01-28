Türk modatasarımcısıPeymanUmay,NewYork'takidünyanınen ünlübinasıEmpireState Binası'na tasarımlarıylaimzasını attı.Uzun yıllardır Amerika'da çalışmalarını sürdüren moda tasarımcısı Umay, Empire State'in 15 yıl sonra yenilenen üniformalarını tasarladı.Peyman Umay'ın tasarımları, 24 Ocak akşamı gerçekleştirilen muhteşem bir organizasyonla tanıtıldı.2007 yılında Amerika'ya giderek başarılarını orada da sürdüren Umay imzalı kıyafetler 100'lerce bina çalışanı tarafından giyilecek.Bu özel üniforma çalışması yurt dışında birçok gazeteye konu oldu. Amerikan basını Peyman Umay'dan "Türk tasarımcı Empire State'in zirvesine kondu" diyerek bahsetti.