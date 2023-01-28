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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Türk tasarımcı Empire State’in zirvesine kondu

Türk tasarımcı Empire State’in zirvesine kondu
Türk moda tasarımcısı Peyman Umay, New York'taki dünyanın en ünlü binası Empire State Binası'na tasarımlarıyla imzasını attı.
Uzun yıllardır Amerika'da çalışmalarını sürdüren moda tasarımcısı Umay, Empire State'in 15 yıl sonra yenilenen üniformalarını tasarladı.



Peyman Umay'ın tasarımları, 24 Ocak akşamı gerçekleştirilen muhteşem bir organizasyonla tanıtıldı.
2007 yılında Amerika'ya giderek başarılarını orada da sürdüren Umay imzalı kıyafetler 100'lerce bina çalışanı tarafından giyilecek.
Bu özel üniforma çalışması yurt dışında birçok gazeteye konu oldu. Amerikan basını Peyman Umay'dan "Türk tasarımcı Empire State'in zirvesine kondu" diyerek bahsetti.
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Türk tasarımcı Empire State’in zirvesine kondu
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