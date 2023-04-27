Türkiye yine ‘Kuruluş Osman’ı izledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv'deki 123. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,29 reyting, yüzde 21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 7,28 reyting, yüzde 18,59 izlenme payı elde ederek, çarşambanın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Esir düşen Turgut Bey'in Kutan ve Acar Alp'in şehit edildiğini izlemesi bölüme damga vurdu. 123'üncü bölümde; Nayman'ın karargaha ve Yenişehir Konağı'na düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı. Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti. Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı. O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti. Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargahta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu.