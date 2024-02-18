‘Türkiye’de deniz filmi yapılmaz dediler’

ATA Demirer, Deniz Yıldızları ödül töreninde 'Olanlar Oldu' filmi ile 'En Beğenilen Deniz Filmi' ödülünü aldı. Oyuncu, "Meslek hayatımda bir sürü ödül aldım. Bu en kıymetlisi diyebilirim çünkü ben sahne yapmadan yaşayamam ama deniz olmadan da yaşayamam" diye konuştu. 'Olanlar Oldu' filminin kendi teknesinde çekildiğini belirten oyuncu, "Ben film yapacağım zaman, 'Türkiye'de deniz filmi mi olur? Biz çok denizci millet değiliz. Bunu denizde değil de başka türlü mü yapsak' dediler. Ben hiçbir zaman bundan vazgeçmedim" dedi.