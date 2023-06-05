Türkiye’nin ilk kripto müzik şirketi

Burak Yeter, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk kripto müzik plak şirketinini kurdu. Önceki gün Taksim'de bir davet veren DJ Yeter, ünlü isimleri ağırladı. Geceye katılan isimlerden biri de şarkıcı Banu Zorlu'ydu, Zorlu, "Burak çok güzel bir şey geliştirdi, çok sevindim. Onun için buradayım her şey çok güzel, beraber çalışmalarımız olacak." dedi. Geçtiğimiz haftalarda "Türk erkeğini romantik bulmuyorum" şeklinde açıklamalar yapan Zorlu'ya, bu sözleri hatırlatıldı. Şarkıcı, "Evet, romantik bulmuyorum Türk erkeklerini. Nerede o eski Anadolu erkekleri?" diyerek sitem etti.