‘TV-dizi teklifleri geliyor ama zor iş yapamam’

Berkay, önceki gece Maslak'ta yer alan bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi gazeteciler ile sohbet eden Berkay, yeni projeleri hakkında şunları söyledi: "Kanalıma yeni şarkılar yüklüyoruz bu sıralar. Birçok ismi de misafir ediyoruz. Dijitale son derece yakın birisiyim diyemem ama uzak da değilim. Orada var olmam gerektiğimin farkındayım, o yüzden dijitalde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bize televizyon programı, dizi vs. teklifleri de geliyor ama haftada 2-3 gün şehir dışında konserdeyim. Arta kalan vakitlerde de ailemle zaman geçiriyorum. Benim başka işlere vaktim yok. Zor iş zaten, yapabileceğimi düşünmüyorum." Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda satın aldığı bir mobilyanın kızının üzerine düşmesi üzerine mobilya şirketine dava açmıştı. Ünlü popçu dava süreciyle ilgili de "Dava hâlâ devam ediyor. Biz de bekliyoruz sonuçlanmasını. Birkaç davaya çözülür diye düşünüyorum. İşin arkasındayız, takipteyiz" dedi.Berkay, son dönemde erkek meslektaşlarının da yaptırdığı estetik operasyonlar hakkında şöyle yorum yaptı: "Ben estetik yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum. Götürdüler birkaç kere ama benlik değil, yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir. Ama zaten yaş almaktan keyif alan birisiyim."