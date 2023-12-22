Üç ayrı kategori üç ayrı program tek birinci: Atv

Ayların değil yılların değişmeyen birincisi atv, önceki gün yayınladığı dizi ve programlarıyla tüm kategorilerde zirveye adını yazdırdı. En sevilen dizi ve programlarıyla izleyiciler tüm gün atv ekranındaydı.Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden 'Esra Erol'da programı, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinde Tüm Kişiler'de yüzde 6,66 izlenme oranı ve yüzde 26,32 izlenme payı alarak birinci oldu.Usta oyuncu Vahide Perçin'in hayat verdiği 'Güzide' karakterinin ailesini bir arada tutmak için verdiği mücadelenin ekrana geldiği 'Aldatmak' dizisi önceki akşam akşam ekranlara gelen 50. bölümü ile AB'de yüzde 4,39 reyting ve yüzde 12,88 izlenme payı alarak birinci oldu.Hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ise 20+ABC1 kategorisinde yüzde 5,56 izlenme oranı ve yüzde 36,87 izlenme payı alarak birinci oldu.