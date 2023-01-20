Üfürükçü Süleyman gözaltına alındı

Türkiye'ningünlerdir soluksuz izlediği 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', önceki gün Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,95 izlenme oranı ve yüzde 40,54 izlenme payı alarak gün birincisi oldu. Programda üfürükçü, Süleyman ve 18 yaşındaki Hilal yayına geldi. Süleyman'a genç kızla sosyal medyada olan fotoğrafların hesabını soran Müge Anlı, "Bu nasıl bir sevgi? Nasıl dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çektirip internette paylaşıyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Bu arada canlı yayında Süleyman'ın başka kızları da ağına düşürdüğü iddia edildi. Program, emniyet güçlerini harekete geçirdi, Süleyman gözaltına alındı.