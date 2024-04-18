Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala Dündar ayrıldı

TürkiyeDilara G.'nin Uğur Dündar'a babalık davası açmasını konuşuyor. Olayla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Almanya'da olduğu söylenen Suphiye Orancı ile Uğur Dündar 1985'te İzmir'de tanışıp birlikte yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra Orancı hamile kaldı. Doğuma kısa bir süre kala ise Dündar, Orancı'dan ayrıldı.Orancı'nın kızları ile görüştüğü dönemde Dündar ile sevgili olduklarını, doğumdan önce ayrıldıkları öğrenildi. Dilara G., 12 Ocak 1986 yılında İzmir Konak Doğumevinde dünyaya geldi. Nüfustaki kaydında baba adı bölümünde anne Suphiye Orancı'nın sözlü olarak beyan ettiği "Erol" ismi kaydedildi.Dilara, 2 yaşlarındayken anneannesi tarafından yurda bırakıldı, ardından Antalya'da yaşayan bir çifte evlatlık verildi. Yıllarca biyolojik babasından habersiz olan Dilara'ya hem annesi hem de çevresi tarafından babasının Uğur Dündar olduğu söylendi. Dündar'ın biyolojik örneklerinin alındığı sırada davacı avukatı, Dündar'a refakat etmeyi istedi. Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan işleme ailenin avukatı da refakat etti. Orancı ise kendisinden DNA örneği alınmak istenmesine muvafakat vermedi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Haziran'da.