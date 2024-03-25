‘Ülkeme teknoloji alanında hizmet etmek isterim’

Atvekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' bir ilke sahne oldu. Berk Göktaş (19), Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın başlangıcından bu yana verilen en büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırdı. 13'üncü ve büyük ödüllü soruda Göktaş'ın karşısına şu soru çıktı: "Bakara Suresi'yle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"Göktaş doğru yanıt olan 'nohut' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazandı. Göktaş, 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu. Milyoner genç, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Çekilmeyi hiç düşünmedim. Ailem de çekilmemi istemezdi. Çok mutluyum. Unutulmaz bir an oldu. Yarışmaya hazırlanmak için özel bir çalışma planı yapmadım. Sadece bilgi tazelemesi yaptım. Özellikle final sorularına yönelik biraz araştırmada bulundum. Fakat final sorusu, bilmediğim yerden geldi. Ona rağmen mantık yürüterek başarıya ulaştım. Eğitimime kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Yurt dışında alacağım eğitim sonrası ülkeme dönerek, bilgi ve deneyimlerimi ülkem için değerli projelere ve hizmetlere dönüştürmek istiyorum. Hayalim özellikle teknoloji alanında ülkeme katkıda bulunmak."Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 71. olarak önemli bir başarıya imza attı. Berk Göktaş'ın, fizik ve uzay alanlarına da ilgili var. Yüksek lisans yapma hayali kuran Göktaş, daha büyük hedeflere yelken açmak istiyor.