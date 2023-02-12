‘Ülkenin geleceği işte bu fotoğraflarda’

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da, depremden fazla zarar gören şehirlerinden biri olan Antakya'ya gitti. Depremdeze Duru ile bir araya gelen ve düet yapan şarkıcı, o anları "Çok üzgünüm ama yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır" diyerek paylaşmıştı.Akçıl önceki gün de İskenderun'a geçti. Akçıl, "Ülkenin umutlarını görmek ve geleceğine inanmak istiyorsan fotoğraflara bak" diyerek, Mehmet Dede, Küçük Irmak ve Kutay adlı bir çocukla çektirdiği fotoğrafları paylaştı.Daha sonra Osmaniye'ye geçen Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.