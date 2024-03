Ünlü gitariste 6.5 yıl hapis talebi

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik, erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirterek bir paylaşım yaptı. Karakola da şikayette bulunan genç kadının yaşadıklarının ardından savcılık soruşturmasını tamamladı. İddianameye göre; olay 4 Ağustos 2023 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı.Aybike Çelik ile sevgilisi Can Tunaboylu birlikte yaşıyordu. Gece 02.00 sularında ikili arasında tartışma yaşandı. Can Tunaboylu kız arkadaşının tırnaklarını onun göğsüne bastırarak kırdı, genç kadını savurdu. Yüzüne yumruk da atan Tunaboylu, kadının kolunu burkup suratına tükürdü ve küfretti. Tunaboylu'nun, sevgilisi Çelik'in kendisine vurduğunu söylediği iddianamede, kollarıyla kendini koruduğu sırada elinin Çelik'e değmiş olabileceğini belirttiği anlatıldı. Tunaboylu'nun yaralama kastı ile hareket etmediğini, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.Olay gecesi durumdan haberdar olan bir arkadaşlarının da eve gittiği ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alındığını, Can Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığını kaydeden savcılık, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Ünlü solistin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.Aybike Çelik'in olay sonrası çekilen fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu belirten savcılık, Adli Tıp raporuna göre Çelik'in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğunu kaydetti. Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu rapor edildi.