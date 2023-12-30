Ünlü isimler Şamdan Plus yeni yıl yemeği’nde buluştu

Şamdan Plus, 2024'ün gelişini, cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlerle birlikte kutlamak için yeni yıl yemeği daveti düzenledi. Hakkasan Istanbul'un ev sahipliğinde, Brooks Brothers ve Alfa Romeo iş birliğiyle gerçekleşen yeni yıl yemeğine, ünlü isimlerden oluşan seçkin bir davetli grubu katıldı.Dünyanın en ünlü restoran zincirlerinden Hakkasan'ın, İstanbul'daki şubesi Hakkasan Istanbul'da bir araya gelen ünlü konuklara, özel bir menü ikram edildi. Boğaz manzarası eşliğinde yenilen yemeğe, yeni yıldan beklentilerin konuşulduğu samimi bir sohbet eşlik etti.Birbirleriyle yılbaşı programlarını da paylaşan ünlü konuklar, lezzetli ve keyifli birkaç saat geçirdi. Brooks Brothers yeni koleksiyonları ve Alfa Romeo'nun yeni modelleriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı Şamdan Plus'ın yeni yıl yemeği sosyal medya için çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.