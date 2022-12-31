Ünlü manken Merve Büyüksaraç’a hapis cezası! Aile kavgası başına dert oldu

Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'ın aile kavgası başına dert oldu. Ünlü manken dayısına hakaretten 87 gün adli para cezasına çarptırılınca daha önceden ceza aldığı mahkemede hükmün açıklanmasının ertelendiği dosya işleme geçti. Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç Antalya'da annesini ziyarete gittiği sırada daha önceden kavgalı olduğu dayısıyla karşılaştı. Olay 25 Aralık 2016 yılında Antalya'da meydana geldi. Manken Merve Büyüksaraç annesini ziyaret etmek için Antalya'ya gitti. Aralarında alacak verecek konusunda dayısı Servet Şükrü Yazıcı ile tartışma bulunan taraflar pazar yerinde karşılaştı.
PAZAR YERİNDE AİLE KAVGASI
Taraflar arasında geçen tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Dayı Servet Şükrü Yazıcı iddiaya göre kardeşi Nedret Yazıcı'ya yumruk attı. Annesine yumruk atıldığını gören Merve Büyüksaraç dayısına hakaret içerikli cümleler sarf etti. Taraflar arasında yaşanan kavga eve kadar uzanınca bu kez ailenin diğer fertleri olaya dâhil oldu. Evde çıkan kavgada bu kez yine iddiaya göre Burak Büyüksaraç dayısına yumruk attı. Aldığı darbe sonucu bayılan Servet Şükrü Yazıcı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Birbirlerinden şikâyetçi olan aile tarafların cezalandırılmalarını talep etti.
ÜNLÜ MANKENE HAKARETTEN PARA CEZASI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Servet Şükrü Yazıcı, Burak Büyüksaraç, Merve Büyüksaraç, Nedret Yazıcı hakkında iddianame düzenlendi. Yapılan yargılama kapsamında sanıklar hakkında farklı yıllarca ceza verildi. Merve Büyüksaraç ise hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 87 gün adli para cezasına çarptırıldı.
ESKİ DOSYASI İNFAZDAN DÖNDÜ
Mahkeme tarafından yapılan incelemede Merve Büyüksaraç'ın daha önce yine hakaret suçundan aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği bir dosyasının olduğu saptandı. Henüz süresi dolmadan başka bir dosyadan yargılandığı belirlenen ünlü mankenin dosyası arşivden çıkarılarak tekrar gün yüzüne çıkarıldı.
1 YIL 2 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde dosya üzerinde inceleme yapan mahkeme kararını açıkladı. İşlediği hakaret suçunun sabit olduğunu belirten mahkeme ünlü mankeni 1 yıl 2 ay 17 gün hapse mahkûm etti. Verilen ceza sonrası Merve Büyüksaraç cezaevine girebilir.