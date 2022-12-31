Ünlü manken Merve Büyüksaraç’a hapis cezası! Aile kavgası başına dert oldu

PAZAR YERİNDE AİLE KAVGASI

Taraflar arasında geçen tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Dayı Servet Şükrü Yazıcı iddiaya göre kardeşi Nedret Yazıcı'ya yumruk attı. Annesine yumruk atıldığını gören Merve Büyüksaraç dayısına hakaret içerikli cümleler sarf etti. Taraflar arasında yaşanan kavga eve kadar uzanınca bu kez ailenin diğer fertleri olaya dâhil oldu. Evde çıkan kavgada bu kez yine iddiaya göre Burak Büyüksaraç dayısına yumruk attı. Aldığı darbe sonucu bayılan Servet Şükrü Yazıcı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Birbirlerinden şikâyetçi olan aile tarafların cezalandırılmalarını talep etti.