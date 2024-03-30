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Giriş Tarihi: 31.3.2024

Ünlü şarkıcı Halil Sezai bu kez de takipçisiyle davalık oldu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü şarkıcı Halil Sezai bu kez de takipçisiyle davalık oldu
Son dönemde komşusuyla yaşadığı kavga sonucu davalık olan ünlü şarkıcı Halil Sezai, bu kez de sosyal medyada kendisine mesaj atan takipçisiyle davalık oldu. İddiaya göre Mehmet Ö., şahsi sosyal medya hesabından belirli aralıklarla ünlü şarkıcıya mesajlar attı. "Kaş..r Halil, sokakta denk geliriz inşallah yav..k Halil" şeklindeki mesajlardan rahatsızlık duyan Sezai, bu kez savcılığın yolunu tuttu. Kişilik haklarının zedelendiğini söyleyerek Mehmet Ö.'nün cezalandırılmasını istedi.




UZLAŞMAYI REDDETTİ
Şarkıcının şikayeti sonucu soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüphelinin işlediği suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak Sezai, kendisine mesajla hakaret eden şüpheliyle uzlaşmayı reddetti. Bunun üzerine Mehmet Ö.'ye "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Ünlü şarkıcı Halil Sezai bu kez de takipçisiyle davalık oldu
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