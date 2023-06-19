Ünlü yönetmen Erkan Nas şokta: Alacağını istedi tehdit edildi

İddiaya göre aranjör ve prodüktör M.B., şarkıcı E.Ç.'nin çekeceği klip için, ünlü yönetmen Erkan Nas'la anlaştı. Bütçe görüşmeleri ve çekim planı yapıldıktan sonra çekim gününe karar verildi.Anlaşmaya göre klip çekimi başladığında ücretin bir kısmı ödenecek, çekimlerden sonra ise tamamı ödenecekti. Geçtiğimiz haftalarda klip çekimi yapıldı. M.B. tarafından çekim öncesi verilecek ücret ödenmediği gibi, çekimleri bittikten sonra da ödeme yapılmadı. Ünlü yönetmen klip giderlerini kendisi karşılarken, ücreti talep ettiğinde ise istediği yanıtı alamadı.Nas'ın, yine iddiaya göre geçtiğimiz günlerde, geç bir saatte telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini, sanatçının kuzeni olarak tanıtıp, sinkaflı sözlerle tehdit etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan ünlü yönetmeni bir de sözde bir sanatçının eşi olduğunu söyleyip, klip çekimi sırasında eşi ve kendisi hakkında asılsız sözler sarf ettiğini söyleyerek tehdit etti.Erkan Nas yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Alacaklı olduğu E.Ç. ve aranjörü M.B.'nin ödeme yapmamak için kendisini tehdit ettiğini ve asılsız iddialar uydurduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.