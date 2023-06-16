Ünü dünyaya yayılan güzellik uzmanına "kokarca, cüce" dedi... Şarkıcı Nihat Doğan'ın hapsi istendi!

"ÇİRKİNLİĞİNİ YÜZ NAKLİ KURTARIR MI"

İsminin verilerek açılan güzellik merkezinin satış yapılmadığı iddiasıyla satışa çıkarılarak kendisine şantaj yapıldığını söyleyen Sevim Alan, "Markamı kötülemek istedi. Bana yeniden yüksek fiyatla satmaya çalıştı. Geçen yıl 1 milyon 500 bine geri satın aldım ama hala borcum olduğunu iddia etti" dedi. Nihat Doğan'ın sosyal medya paylaşımlarında kendisine, "dolandırıcı cüce, kokarca, suratının çirkinliğini yüz nakli kurtarır mı bilmem fakat kalbinin pisliğini yapay kalp ameliyatı dahi kurtarmaz, sana yapay kalpler alacağım, sana küçük estetikler alacağım, ağdacı çirkef" diyerek hakaret ettiğini kaydetti. Güzellik uzmanı olmasına rağmen kendisine ağdacı denilerek ve diğer hakaretler sarf edilerek aşağılandığını dile getiren Alan, adının zikredilmediği ancak kendisine gönderildiğinin belli olduğunu belirtti.