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Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:29 Son Güncelleme: 16.6.2023 11:56

Ünü dünyaya yayılan güzellik uzmanına "kokarca, cüce" dedi... Şarkıcı Nihat Doğan'ın hapsi istendi!

Türkiye'deki ünlü isimlere güzellik hizmeti vermesinin yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan bile ortaklık teklif alan Sevim Alan, şarkıcı Nihat Doğan'dan şikayetçi oldu. Ünlü güzellik uzmanı Alan, kendi adını vererek güzellik merkezi açan Nihat Doğan'la ticari anlaşmazlık yaşadı. Doğan'ın kendisine, "Suratının çirkinliğini yüz nakli kurtarır mı bilmem fakat kalbinin pisliğini yapay kalp ameliyatı dahi kurtarmaz, dolandırıcı cüce, kokarca" diyerek hakaret ve tehditler savurduğunu belirtti. Savcılık Doğan'ın 2 yıl 10 aya kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ünü dünyaya yayılan güzellik uzmanına kokarca, cüce dedi... Şarkıcı Nihat Doğan’ın hapsi istendi!

Türkiye'de 61 ayrı güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan, şarkıcı Nihat Doğan'la davalık oldu. Sanatçı Bülent Ersoy için hazırladığı 'diva protokolü' ile adını güzellik sektöründe geniş kitlelere ulaştırdığını, Türkiye'de İrem Derici, Gülben Ergen gibi birçok ünlü ismin yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ın bile kendisine ortaklık teklif ettiği Alan, şarkıcı Nihat Doğan'ın isteği üzerine kendi adını kullandırarak bir merkez açtırdı.

İddiaya göre Doğan Bakırköy'de açtığı güzellik merkezinin ardından Alan'a "güzellik merkezini iş yapmıyor diye satışa çıkaracağım" dedi.

"ÇİRKİNLİĞİNİ YÜZ NAKLİ KURTARIR MI"

İsminin verilerek açılan güzellik merkezinin satış yapılmadığı iddiasıyla satışa çıkarılarak kendisine şantaj yapıldığını söyleyen Sevim Alan, "Markamı kötülemek istedi. Bana yeniden yüksek fiyatla satmaya çalıştı. Geçen yıl 1 milyon 500 bine geri satın aldım ama hala borcum olduğunu iddia etti" dedi. Nihat Doğan'ın sosyal medya paylaşımlarında kendisine, "dolandırıcı cüce, kokarca, suratının çirkinliğini yüz nakli kurtarır mı bilmem fakat kalbinin pisliğini yapay kalp ameliyatı dahi kurtarmaz, sana yapay kalpler alacağım, sana küçük estetikler alacağım, ağdacı çirkef" diyerek hakaret ettiğini kaydetti. Güzellik uzmanı olmasına rağmen kendisine ağdacı denilerek ve diğer hakaretler sarf edilerek aşağılandığını dile getiren Alan, adının zikredilmediği ancak kendisine gönderildiğinin belli olduğunu belirtti.

"HAYATI TEHLİKEDE"

Bir televizyon programında da Nihat Doğan'ın bu mesajları yayınlandığı ve Sevim Alan'ın hayatının tehlikede olduğu anlatılan şikayet dilekçesinde, Doğan'ın programa mesaj atarak Alan'ın kendisine borcu olduğu ve ödemezse cevap hakkını kullanacağı yeri iyi bildiğini belirterek kastının Alan olduğu kaydedildi.

"Şantaj", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılması istendi.

2 YIL 10 AYA KADAR HAPİS

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikili arasında ticari anlaşmazlık bulunduğunu ve şüpheli Nihat Doğan'ın aleni bir biçimde çeşitli tarihlerde Sevim Alan'a hakaret ve tehdit ettiğini belirtti. Doğan'ın 2 yıl 10 aya kadar hapsini istedi.

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Ünü dünyaya yayılan güzellik uzmanına "kokarca, cüce" dedi... Şarkıcı Nihat Doğan'ın hapsi istendi!
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