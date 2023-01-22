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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Usta cazcıya düğün şarkıcılığı teklifi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Usta cazcıya düğün şarkıcılığı teklifi
CAZ sanatçısı Kerem Görsev, sosyal medyada hayranlarına gördüğü bir rüyayı anlattı. Gittiği bir mekanda 451 bin lira hesap geldiğini ve nasıl ödeyeceğini düşündüğünü anlatırken bir takipçisi "Üstat Ankara Maltepe'de bir düğün salonumuz var. Şu anda piyanist şantör arkadaşımız hapse girdi, 6 ay yok. Cuma ve cumartesi akşamları bizimle çalışmak isterseniz çok seviniriz. İş çok kolay; birkaç Roman, birkaç oyun havası yeterli" diye mesaj attı. Görsev takipçisine espriyle yanıt verdi: "Hemen başlıyorum repertu var seçmeye…"
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Usta cazcıya düğün şarkıcılığı teklifi
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