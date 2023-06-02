‘Ustaların onayıyla şarkı söylemeye başladım’

Uzun yıllar sergilediği dans gösterileri ile adını tüm dünyada duyuran Didem Kınalı, bu sefer aynı sahnelerde solist olarak boy göstermeye başladı. Kınalı, doğum günü olan 6 Haziran'da yeni single çalışması 'Vay Be'yi müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Önceki gün Bebek'te sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansıyan Kınalı, Yıldız Tilbe şarkısı olan 'Vay Be'nin çıkış tarihi için sabırsızlandığını ifade etti. Kınalı, ''Sesi olan da olmayan da şarkı söylüyor camiada. Çok heyecanlı olsam da ses konusunda kendime güveniyorum. Büyük ustaların onayını alarak bu işe soyundum açıkçası'' dedi.