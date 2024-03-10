Ustaya duygu yüklü mesajlarla veda: Onu tanımayan profesör sanırdı

Aralarında 'Kara Murat' ve 'Malkoçoğlu'nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rolleri canlandıran 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle İstanbul'da evinde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kerem Alışık, Nilgün Belgün, Filiz Akın, Volkan Severcan gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladılar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı Kayhan Yıldızoğlu... Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Volkan Severcan: "Ahh. Ne çok şey öğrendim senden, ne güzel günler geçirdik birlikte, ne çok işte çalıştık. Hani birlikte yemeğe gidecektik.Niye gittin şimdi bizi böyle bırakıp, oldu mu yani. Çok üzgünüm çok..."Filiz Akın: "Onu sinemadan tanımayanlar görse profesör veya beresi ve piposuyla ünlü bir ressam zannedebilirdi. Oysa o tüm prens, müzisyen, çingene gibi daha birçok rollerin başarılı oyuncusuydu. O mesafeli, fazla konuşmayan, beyefendi asil rol arkadaşımızdı ve onu çok severdim. Maalesef bize veda etti, başta ailesi ve tüm sevenleri olmak üzere Yeşilçam'ın ve sinemamızın başı sağ olsun."Kerem Alışık: "Bir yıldızın oğlu gibiydi Kayhan Yıldızoğlu. Işıklı, neşeli, asil, kibar ve parlak. Gökyüzünün yeryüzündeki süsüydü sanki. Oynadığı bütün karakterlerle kalplerimize binlerce yıldız çizdi. Gönlünde hep sevgi vardı, o yüzden yaptığı her işe ışığını bıraktı.Hepimize yol gösterdi, yolumuzu aydınlattı. Benim gölgem gökyüzünden biçilmiş derdi. Şimdi uykuya dalıp gökyüzüne çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Işıklar içinde yat Kayhan ağabey, mekanın cennet olsun."Nilgün Belgün: "Mekanı cennet olsun, gerçek bir entelektüeldi.Hayata dair sohbetlerimizi unutamam Kayhan Yıldızoğlu'nun."Çerkez asıllı bir ziraat mühendisi ve Giritli bir öğretmenin oğlu olan Kayhan Yıldızoğlu'nun keşfedilme öyküsü ilginç... Yıldızoğlu, 1955 yılında askerliğini yedek subay olarak yaptı. Dönüşünde İstanbul kambiyosunda döviz komiseri oldu. Burada çalışırken tesadüfen Muhsin Ertuğrul'un eksik evraklarını tamamlaması üzerine Ertuğrul tarafından oyunculuk seçmelerine çağırıldı. Seçmelerde beğenilince Yıldızoğlu için başka bir dönem açılır. Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeken Kayhan Yıldızoğlu, 1969 yılında Şener Şen ile beraber Cihangir'de bir dairede 3,5 yıl beraber kaldı. Yıldızoğlu, 150'nin üstünde filmde rol aldı, ayrıca televizyon dizilerinde oynadı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı. Oyuncu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşadı.