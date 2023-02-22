Oyuncu Burcu Kara, yaşanan deprem sebebiyle çok üzgün olduğunu ve kendisini toparlamakta zorlandığını söyledi. Aralık ayında ikinci oğlu Can'ı kucağına alan Kara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duygularını şöyle dile getirdi: "İki haftayı geçti bu acıya yakalanalı. Önceki gece üstüne yeni bir acı daha eklendi. Daha da kötü olacağını bile bile insan uzak duramıyor izlemekten, dinlemekten ve okumaktan... Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor..."