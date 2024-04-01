Uzun yürüyüşler ve aralıklı beslenme

'FRIENDS' dizisiyle ün kazanan 55 yaşındaki ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, yıllardır değişmeyen görüntüsüyle dikkat çekiyor. Peki Hollywood yıldızının güzellik sırrı ne? Geçmişte botoks yaptırdığını itiraf etse de bu işlemin kendisine çok da uygun olmadığını belirten oyuncu, cildini yenilemek amacıyla yüz, boyun ve dekolte bölgesine peptid aşısı yaptırıyor. Yoğun bir egzersiz programı olan Aniston, aralıklı beslenme uyguluyor. Ünlü yıldız, yüksek proteinli ve düşük karbonhidrat içeren besinler tüketmeyi tercih ediyor. Köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkarak temiz hava almayı ve uzun yürüyüşler yapmayı seven Aniston, yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu söylüyor.Oyuncu "Yaşına göre iyi görünüyorsun" ifadesinden ise nefret ediyor. Her ne kadar iltifat olarak görünse de oyuncu "İyi görünüyorsun" demenin yeterli olduğunu düşünüyor.