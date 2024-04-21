Vatandaş Uğur Dündar’a soruyor: Araştırmacı gazetecilik basına yasak getirmek mi?

Uğur Dündar, kendisine açılan babalık davasıyla ilgili mahkemeye başvurarak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı. Bu karar, bugüne kadar kendisini araştırmacı gazeteci diye tanıtan Uğur Dündar'a birtakım soruları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:"Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar, Türkiye'nin haber alma özgürlüğüne kısıtlama getirdi!""Konu 2008'dan beri gündemdeymiş. Dava iki yıldır devam ediyormuş. Olaya bak! Bu iddia bir başkasıyla ilgili olsaydı Uğur Dündar o kişiye dünyayı dar ederdi. Şimdi ise mağdur taraf, hakkını aradığı halde kimsenin ruhu bile duymamış.""Herkesin hayatına burnunu sokup kesinleşmiş hüküm olmamasına rağmen insanları TV'de linç etmeyi duayen gazetecilik olarak pazarlayan Dündar, kimsenin kendi hayatına karışmasını istemiyor."Kızın yüz yapısı Uğur Dündar'a çok benziyor. Adli Tıp'ı tehdit etmiş olabilir mi?""Kız Uğur Dündar'a çok benziyor. DNA testi tekrar yapılsın.""Uğur Dündar İzmir'le ilgim yoktu diyor ama 20 sene önce sıklıkla Ilıca Plajı'nda dolaşırdı.""DNA testine müdahale edilmiş olabilir. Kaç kere şahit olduk, böyle olaylara… Uğur Dündar'ın eli her yere yeter!""Adli Tıp raporuna zerre güvenim yok. Zamanında İbrahim Tatlıses de kızı Dilan için 'Kızım değildir' raporu aldı. Yıllar sonra durum değişti, Dilan kızı çıktı!"Sosyal medyadaki tepkilerden kadın dernekleri de nasibini aldı. Her konuda fikir beyan eden kadın derneklerinin, babalarını ve annelerini arayan 4 kız kardeşin yürek parçalayan dramlarına seyirci kaldığı ve konu Uğur Dündar ve Metin Akpınar gibi isimler olunca çıt çıkarmadıkları vurgulandı.