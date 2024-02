Vefatıyla bir devir kapandı

BEST Model Of Turkey Kurucu Başkanı ve, organizatör Erkan Özerman son yolculuğuna uğurlandı. Pankreas kanserine yenik düşen Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi İzmit'te toprağa verildi. Törene Özerman'ın şöhret yolunu açtığı mankenlerdenEngin Koç, Canan Yaka, Ece Gürsel, Ege ve birçok manken ile 1988 yılında Best Model Güzellik yarışması birincisi Sibel Tan Arıkan, İzzet Öz ve sevenleri katıldı. Arıkan, "Dolu dolu bir insandı. Her yarışmanın jüri üyeliğinde bulunmasından dolayı gurur duydum. Türkiye'deki birçok insanın üne kavuşmasına öncülük etti. Onunla birlikte büyük bir devir kapandı" dedi.