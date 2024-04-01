Velayet davasında Brad Pitt’ten geri adım

BRAD Pitt ve Angelina Jolie arasındaki yıllardır devam eden velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2016 yılında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocukların ortak velayetini talep etmekten vazgeçti...Daily Mail'in haberine göre, daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi. Pittbu karara rağmen çocuklarını ziyaret etme hakkına sahip olacak. Yıllarca süren dava nedeniyle geçici velayet Jolie'ye verilmişti, Pitt çocuklarını belirli zamanlarda görebiliyordu. Davanın gelecek yaz sona ermesi bekleniyor.