‘Vermem Seni Ellere’nin yayın tarihi belli oldu!

"Diziatv'de izlenir" sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin ilk bölümü 18 Haziran Pazar günü izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere' heyecanla beklenen ilk bölümüyle 18 Haziran Pazar akşamı başlıyor. Çekimleri Ordu'da devam eden 'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, gibi isimler yer alıyor.