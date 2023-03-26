Videolu mesajların yıldızı Ferhat Göçer

Oyuncular, müzisyenler, dijital içerik üreticileri ve futbolcular gibi ünlüler dünyasından yüzlerce ismin yer aldığı kişiselleştirilmiş video platformları, sevdiklerine sürpriz yapmak ve güzel dileklerini iletmek isteyenler için cazip hale geldi. Doğum günü kutlamasından evlilik teklifine, barışma mesajından tebrik mesajına kadar, ünlü isimlerin güzel dileklerine aracı olması isteyenler, sanatçılara belli bir bedele ödemek zorunda. En çok video talebi alan ünlü isimlerin kazandığı ücretler şöyle: Ferhat Göçer: 2.000 TL, Serdar Ortaç: 1.500 TL, Saba Tümer: 1.500 TL, Şafak Sezer: 1.100 TL, Tamer Karadağlı: 1.010 lira