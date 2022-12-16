Yalnız Kurt’ta Altay ile Meryem ölümle burun buruna

Altay ve Meryem, Can'ın elinde tutsaktır. Can, Meryem'e teklifini yapar. Ya Can ile birlikte olacak ya da Altay'ın ölümüne şahitlik edecektir. Meryem şok içinde ne yapacağını bilememektedir.

Altay ile Meryem ölüm ile burun burunayken Can'ın Halit ile konsül üzerine planları da işlemektedir. Can konsül üyesi olacak, Halit de konsülün başına geçecektir. Tek sorun Harun Karacabey'in yokluğunda bunu konsüle kabul ettirmektir. Halit'in dehası bu noktada işe yarayacaktır.

Minnet ve Ferdi, Müstakim'in ısrarlarına daha fazla dayanamazlar ve soluğu Red Embers'da alırlar. Müstakim, Altay ile Meryem'in burada olduğundan emindir. Kısa sürede çatışma başlar.

Ama bu hamleleri Barış'tan gelen kesin emirle son bulur. Artık sıra Ahmet'in resmi bir aramayla Red Embers'a girmesindedir. Ama orada göreceği manzara kendisini şok edecektir.