Yalnızlığın çaresini aradılar

Türkiye'nin köklü gruplarından Gripin, yeni sezonun ilk İstanbul konseri için önceki gece Harbiye'deydi. Gecenin açılışını 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' ile yapan grubun solisti Birol Namoğlu, "Uzun ve çok güzel bir gece olacak. Hep beraber yalnızlığın çaresini bulduk mu bakacağız, geldiğiniz için teşekkürler" diyerek seyircileri selamladı. Aralıksız iki saat sahnede kalan Gripin; hitleri ve proje albümlerde söyledikleri şarkılara eşlik eden İstanbullu müzikseverlerle unutulmaz bir geceye imza attı.