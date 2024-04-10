Yanlış anlaşılma olmuş!

Sanatçı Mazhar Alanson, önceki gün akşam saatlerinde Tarabya'daki bir balıkçıdaydı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Alanson, geçen yıl vefat eden MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'dan da bahsetti. Alanson, "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de. Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı taze. Yokluğu hâlâ bizi zorluyor" dedi.Bu arada Alanson, geçtiğimiz haftalarda verdiği konser sonrası Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın, "Konserden haberimiz yoktu" iddiasına da açıklık getirdi. Alanson, "Bir yanlış anlaşılma var. Erken vermedik biz konseri aslında. Biz bu konseri Özkan'ı anmak amacıyla yaptık. İddia edilen açıklama sonrası Aysun Hanım'ın kendisiyle de görüştük, böyle bir cümle kurmadığını söyledi" dedi.