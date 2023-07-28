Yapay zeka 13 yıllık evlilikte kriz çıkardı

'Yoktan Saydım' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Pınar Soykan, yapay zeka ile yapılan seksi fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Yapay zeka ellerine sağlık. Efsane olmuşlar' mesajı ile takipçileriyle paylaştı. 13 yıldır evli olduğu Eşi Orçun Soykan, yapay zekanın yapmış olduğu seksi Pınar Soykan fotoğraflarına, "Yapay zeka biraz abartmış bence, gerek yok yapay zeka olaylarına. Derhal sil bu fotografları karıcım!" mesajı yazarak tepki gösterdi. Pınar Soykan fotoğrafları silmediği için tartışan ünlü çift evleri ayırdı. Soykan'ın Kocaeli'deki ailesinin evine gittiği konuşuluyor. Eşinin fotoğraflarını kıskanan Orçun Soykan'ın bu tavrı, yapay zekanın ilişkileri nasıl etkilediği ile ilgili yeni bir tartışma başlattı.