Yaptığım sirtakiyi yanlış anlamışlar

Cem Belevi, önceki gece Etiler'de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Belevi, geçtiğimiz günlerde orkestrası ile ilgili tartışma yaşadığı, önce ceketini, ardından bardağı fırlattığı iddialarına şöyle karşılık verdi: "Çok üzücü, ben bir müzik emekçisiyim. Müzisyen dostlarım ile yürüdüğüm bir yol var. Böyle bir video, böyle bir olay varsa ben mesleği bırakmaya hazırım. Emeğin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim." Olayın iftira olduğunu dile getiren Belevi, şöyle devam etti: "Ben gazino sahnesi yapıyorum. Sahnede sirtaki yapılmıyor mu, ben onu yaptım. Saptırıyorlar. Bu arada, orkestram ile yollarımızı ayırdık. Bunu büyük ustalar da yapıyor, Ajda Pekkan gibi. Profesyonel anlamda yeniliğe ihtiyaç vardır. Helalleştik, vedalaştık. Benimle uğraşan birileri var, uğraşmaya devam etsinler. Biz işimizi doğru yapıyoruz."