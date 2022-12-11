Yargıtay, 60 milyon tazminatı fazla buldu

Feryal Gülman, 8 yıl önce kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman'ın kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Feryal Gülman, 200 milyon liralık tazminat, kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bu arada Kemal Gülman da eşinin boşanma davasına karşılık 'kötü muamele' nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açarak bir kadınla aşk yaşadığı iddiasını reddetmişti. Mahkeme de Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ı eşit kusurlu olarak görüp boşanmalarına karar vermişti.Gülman çifti, mahkeme kararına itiraz ederek dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle Yargıtay davayı bozdu.İstanbul Aile Mahkemesi'nde 8 yıldır devam eden davada Kemal Gülman'ın 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Ancak Kemal Gülman itiraz ederek dava dosyasını yine Yargıtay'a taşıdı.Çiftin boşanma davasını onayan Yargıtay, 60 milyon liralık tazminata itirazı da haklı buldu. İtiraz sonucu bozulan tazminat Aile Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 60 milyon lira tazminat yerine 20 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Kemal Gülman bunu da fazla bularak kararı tekrardan Yargıtay'a taşıdı.