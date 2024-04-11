‘Yaş aldıkça kabuğuma çekildim’

Türk popunun güçlü sesi Funda Arar, ailesiyle geldiği Kıbrıs'ta hem tatil yaptı, hem konser verdi. Sanatçı "Seyircileri özledik. Buraya ailece geldik. Üç gün kalacağız. Daha önce bayram konserlerim ikinci gün olurdu. Bu kez birinci günü olunca arife günü hep birlikte Kıbrıs'a geldik" dedi. Röportaj sırasında Arar'a pastalı yaşgünü kutlaması da yapıldı. Sürprize şaşıran şarkıcı, "Çok doğum günü kutlayan biri değilim. Daha sakin ve sessizim, yaş ilerledikçe kabuğuma çekildim. Yakınlarımla bir arada olmayı seviyorum" dedi.