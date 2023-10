Yedi ay işkence çektim

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Sabah TV'de Senem Aydın'ın konuğu oldu. Seçkin, programda hastalık sürecini şöyle anlattı: "İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan... Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. İki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor.Hasta serüvenim çok uzun sürdü. O dönemde paylaşamadım yaşadıklarımı, hastalanıyorsun, sen de bir insansın ve ağır bir rahatsızlık geçiriyorsun. Ama sanki bu senin zayıf bir tarafınmış gibi göstermemelisin gibi düşünmüştüm. Halbuki tam tersi keşke paylaşsaymışım. Belki o destekle, moralle çok daha hızlı toparlayacaktım. Ama sonradan anlattım ve herkesin verdiği moral bana ne kadar iyi geldi ki, iyileştim. Şu an iyiyim, her şey yolunda atlattık diyebiliriz."Seçkin, meslek hayatına yeni başladığı yıllarda çalışma arkadaşlarının aşık olmasından korktuğunu söyleyip "Parlayan genç kadın pop yıldızının aşık olmasını istemiyorlar. O dönemki menajerimin en büyük korkusu buydu. Ama ben evlendim ve eşimden çok büyük destek gördüm" dedi.Seçkin pilot eşiyle nasıl tanıştıklarını d aşöyle anlattı: "Eşimle tanışmamız film hikayesi gibi... Bir uçak yolculuğundaydım, o da o gün uçaktaydı. Gördüğüm an onunla evleneceğime karar verdim. Bir yerlerde, bir zamanda tanışıyorduk gibi hissettim ama ilk defa fiziksel olarak yüz yüze geldik. Görür görmez 'Ben evleneceğim bu adamla' dedim ve öyle de oldu."Şarkıcı, "Pilot eşi olmak zor. Yalnız kaldığım zaman bazen kendimi kötü hissediyorum. Ama benim gibi binlerce kaptan eşi olan insan var. Onlar beni anlayacaktır" diye konuştu.