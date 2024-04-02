PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu atv'deki iftar ve sahur programlarında seyircilerin sorularını yanıtlama devam ediyor. Hatipoğlu, izleyicinin "Yeminin kefareti nasıl ödenir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İki kere ödenir. Tasarlanmış, niyetlenilmiş olan değil, söz gelimi yapılan yeminlerin bir kefareti yok ama tasarlayarak, planlı olarak yemin edersen ve bunu bozarsan tövbe edilmeli ve fidye ödenmeli. Üç gün üst üste oruç tutmak ve 10 fakiri doyurmak gerekir. Allah'ı şahit tutmak kolay iş değil!"