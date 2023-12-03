Yeni favori ikili

atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes' dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan tanıtımda da büyük ilgi toplayan dizinin başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül, ekranın yeni favori ikilisi olarak gösterildi. Onur ve Zeynep, sırlarla ve sınavlarla çevrili hikayeleriyle adlarından çokça söz ettirmeye aday. Beyoğlu Ailesi'nin veliahtı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist öğretmen Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getiren dizide ikiliyi büyük sırlar ve sınavlar bekleyecek. Beyoğlu Ailesi'nin entrikalarla çevrili konağında yaşanacaklar büyük merak konusu oldu.