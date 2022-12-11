‘Yeni şarkıcıların işi zor’

Popçu Tuğba Yurt, Girne'de konser verdi. Gri, ışıltılı elbisesiyle dikkat çeken yorumcu, gazetecilerin "Son 3 yılda şarkılarınız ilgi görüyor, beklenti yükseliyor. Bu durum size nasıl yansıyor?" sorusuna "İyi şarkı yapınca, işler zorlaşıyor. Çünkü onu yakalayacak seviyede bir şarkı daha bulmak gerekiyor" diye yanıt verdi. Müzik sektörünü değerlendiren Yurt, şöyle devam etti: "Güzel işler çıkıyor ama dijital çağdayız ve her şey çok çabuk tüketiliyor. Şarkıcı olmayanlar da bu dönemde şarkı çıkarıyor. Bu da yeni çıkan şarkıcılar için işi zorlaştırıyor."