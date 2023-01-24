‘Yeni şarkım severek ayrılanlara gelsin’

'Samsak Döveci', 'Yalan Dünya' ve 'Yare Gidin Turnalar' adlı eserleriyle çok konuşulan Elif Buse Doğan, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Doğan'ın 'Sevda' adlı yeni şarkının söz ve müziği Bahtiyar Özdemir'e, düzenlemesi Emre Doğan'a ait. Ünlü şarkıcının klibini ise Alişan Günay Yıldırım çekti. Şarkının sözlerinin ve müziğinin kendisini çok etkilediğini belirten Doğan'ın atlara olan düşkünlüğünden dolayı klip Riva'daki bir at çiftliğinde çekildi. Yeni şarkısını severek ayrılanlara armağan eden Doğan, Karacaoğlan'ın sözünü hatırlatarak "Ölüm ile ayrılığı tartmışlar; elli dirhem fazla gelmiş ayrılık... Sevdiğinden ayrılan herkesin duygularına tercüman olmasını diliyorum" dedi.