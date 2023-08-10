Yeni sezonun ilk çekimleri Karadeniz’de

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.Yeni sezonda diziyi Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor. Birbirinden değerli oyuncuların kadroya katılacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonunun ilk çekimleri ise Karadeniz'de yapılacak. Hikâye gereği Karadeniz'in eşsiz dokusunda sete çıkmaya hazırlanan set ekibi, gizlilik içinde titiz bir çalışma yürütüyor.