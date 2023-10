Yeni Yüzyılda da destanlar yazacağız

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu bu yıl bambaşka bir heyecanla, sevinçle ve gururla kutlanıyor. Cumhuriyetin yüzüncü yılı her birimizde olduğu gibi şöhretler dünyasının ünlü isimleri arasında da büyük bir gurur kaynağı... Müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerine bu önemli ve tarihi günün kendilerinde yarattığı hissi anlatmalarını ve düşüncelerini paylaşmalarını istedik. İşte o görüşler..."Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağanı olan Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlarım. Gururluyuz. Ata'mızın söylediği gibi laik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.""Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı... Yüzyıl önce bugün büyük önderimiz Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları atalarımız ile Türkiye Cumhuriyeti devletimizi bağımsız bir devlet olarak kurdular ve dünyaya ilan ettiler. Büyük Atamız Cumhuriyet'i bizlere emanet etti. Bu emaneti canımız pahasına korumak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı hepimize hayırlı, uğurlu ve kutlu olsun. Berhudar olun!""Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı hepimize kutlu ve mutlu olsun. Daha nice yüz yaşlara!""Cumhuriyet, ülkemizin onuru... 100'üncü yılında cumhuriyetimiz, zorlukla zahmetle, mücadele ile kurulan, güzel yüzü uğruna ömrümüzü verdiğimiz ve dahi vereceğimiz bir ömürlük terimiz... Ekmek kadar mübarek, vatan kadar mukaddesimiz... Cumhuriyet sesimiz, vicdanımız... Hem sırtımızı dayadığımız hem de kendisinden ilham aldığımız irademiz. İrade varsa daima bir yol vardır diye öğretenimiz. Öğrenciliğine doyamadığımız öğretmenimiz... Bize bu Cumhuriyeti armağan eden başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına ve tüm şehit ve gazilerimize minnet, şükran ve rahmetle...""Büyük Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır. İşgal altındaki Anadolu topraklarını büyük bir kurtuluş savaşı vererek kurtaran ve bize Cumhuriyet'i armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetimiz, saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Bugün büyük bir gururla en büyük milli bayramımızı kutluyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhuriyetimize, onun bize kazandırdığı değerlere, Atamızın inkılaplarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.""Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hepimize hayırlı olsun... Başta kurucumuz Gazi M. Kemal olmak üzere bu Cumhuriyeti bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. İlk yüzyılımız destanlarla doluydu ve inanıyorum ki yeni yüzyılımızda tüm dünyanın imrenerek bakacağı yeni destanlar yazacağız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!""Herkese Berlin'den selamlar. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını en içten dileklerimle kutlarım. Buradan tüm güzel insanlara selam olsun.""Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temsili olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında coşkulu ve gururluyuz. Bağımsızlık, demokrasi ve ilerleme için yola çıktık...""Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olması çok heyecan verici bir duygu. 100'üncü yılı kutlamak, görmek... Ben bir Türk kadını olarak Cumhuriyete çok şey borçluyum, bugün sahneye çıkabiliyorsam bunu Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçluyum.""Sevgili arkadaşlar, bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Bu heyecan verici. Nice yüzyıllar diliyorum.""Cumhurıyetımızin100'üncü yılını kutluyoruz. Bu gün, her yıl olduğundan daha coşkulu ve heyecanlı kutluyoruz 29 Ekim'i... Cumhuriyeti en güzel şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmak bizlerin en kutsal görevidir... Cumhuriyet kadını olarak bu sene her zamankinden daha mutlu, gururlu ve yarınlar için ümitliyim...""Bugün 29 Ekim 2023! Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü... Tüm gençlik adına ülkemize nice yüz yıllar dilerim!"