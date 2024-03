Merve Özbey'den anlamlı hareket! Özbey, kız çocuklarının geleceğine destek olmak için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, her yaz döneminde vereceği son konserinin gelirini, 10 yetim kız çocuğuna eğitimlerinde kullanmaları için bağışlamaya karar verdi.Böylece Özbey'in her yıl ağustos ayındaki final konserinin ücreti, eylül ayında eğitim öğrenimlerine başlayacak çocuklara umut olacak. Ünlü şarkıcının, bunu gelenek haline getirip her yıl yapacağı öğrenildi.